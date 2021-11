Milli Məclisin növbəti plenar iclası noyabrın 5-də keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda 10 məsələ müzakirə ediləcək.

Bunlar 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar Milli Məclisin bəyanatı, 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında, “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” qanun layihələri və bir sıra qanunlara üçüncü oxunuşda təklif edilən məsələlərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.