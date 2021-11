“Çini hücumuna qarşı ABŞ Tayvanı qəti şəkildə müdafiə edə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Baş Qərargah rəisi Mark Milli belə açıqlama verib. O bildirib ki, yaxın 2 iki il ərzində Çinin hücum edəcəyinə güman etmir.

Lakin ABŞ hazırlıqlıdır. Millinin sözlərinə görə, Çinin Tayvanı ələ keçirməyə çalışacağı təqdirdə, ABŞ-ın müdaxilə qərarının verib-verməyəcəyini “Ağ ev” müəyyən edəcək.

