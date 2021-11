“Qadının həyat yoldaşının telefonuna baxması qadağandır”.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu fikirlə Əməkdar artist Rəhman Rəhman "Elgizlə izlə" proqramında çıxış edib.

"Nişanlı olanda olar. Amma ailəlisənsə, olmaz. Onunla ailəni dağıdırsınız. Qadın kişinin telefonuna baxırsa, uşaqlarını atasız qoyur. Qadın kişidən dözümlü olur", - deyə aktyor qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.