ABŞ Tayvana hərbi yardımlar göndərə bilər. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Respublikaçı sentarolar təklif hazırlayıb.

Təklif hər il Tayvana 2 milyard dollar yardım edilməsini və adaya hərbi texnikalar göndərməsini nəzərdə tutur. Məlumata görə, qanun layihəsinin müddəti 10 ildir. Qeyd edək ki, son günlər Çin Tayvan üzərində hərbi təzyiqi artırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.