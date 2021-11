Güləşçimiz dünya çempionu oldu

Serbiyanın paytaxtı Belqradda 23 yaşadək güləşçilərin dünya çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, beşinci yarış günündə sərbəst güləşçilərin mübarizəsinə start verilib.

Əliabbas Rzazadə debütdə Almaniya təmsilçisinə qalib gəlib. Rzazadə daha sonra Tacikistan güləşçisinə aman verməyib. 1/4 finalda Ermənistan güləşçisini üstələyən həmyerlimiz yarımfinala yüksəlib.

Hindistan idmançısıyla olduqca gərgin mübarizə şəraitində keçən görüşdə isə xalların keyfiyyəti Əliabbası finala daşıyıb. Həlledici görüşdə Qırğızıstan güləşçisiylə üz-üzə gələn həmyerlimiz ağır mübarizədən qalib ayrılmaqla dünya çempionu olub.

