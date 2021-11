Sosial mediada paylaşılan görüntülər böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda toy günü gəlinin şadlıq sarayındakı otaqda barmenlə yaxınlıq etdiyi əks olunub.

Məlumata görə, videonu bəyin dostları çəkib. Hadisənin hansı ölkədə baş verdiyi məlum deyil. Gəlinin və barmenin kimliyi açıqlanmayıb.

Hadisə zamanı gəlinin olduqca rahat davrandığı diqqətdən yayınmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.