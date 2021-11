DƏHŞƏTLİ HESABAT: Şimali Koreya "çökür" - İnsanlar küçədə ölür

Şimali Koreyada insanlar küçədə acından ölür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BBC-nin hazırladığı hesabatda deyilir. Hesabatda Şimali Koreyada iqtisadi vəziyyətin çətin olduğuna diqqət çəkilir. Hesabata görə, 1990-cı illərdə də Pxenyan oxşar vəziyyətə düşmüşdü. Lakin indiki vəziyyət o qədər ağır deyil. Bildirilir ki, Şimali Koreyada vəziyyət belə davam edərsə, iqtisadiyyat daha da pis olacaq.

Hesabatda qeyd edilir ki, iqtisadi vəziyyətin çətinləşməsində ölkədə baş verən quraqlıq da rol oynayıb.

