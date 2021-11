Şuşada torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və şanlı zəfər tariximizə həsr olunan musiqili atəşfəşanlıq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atəşfəşanlığı Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasına uvertürası, “Cəngi”, “Qarabağ şikəstəsi”, Fikrət Əmirovun “Azərbaycan kapriççiosu” və digər əsərlər müşayiət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.