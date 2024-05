Şəkidə "Opel" qadını vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şəki şəhəri ərazisində Lütfullah Muradlı idarə etdiyi "Opel Combo" markalı avtomobillə piyada Qəribə Abdullayevanı vurub.

Belə ki, piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı cinayət içi başlanılıb, istintaq aparılır.

