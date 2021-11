Yaponiya F-35 təyyarələri istəyir

“Yaponiya donanmasının yeni təhlükəsizlik məsələlərinin öhdəsindən gələ bilməsi üçün F-35-lərə ehtiyacı var”.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə Yaponiyanın Müdafiə naziri Kişi Nobuo açıqlama verib. O bildirib ki, dəniz sahələrində bu təyyarələrdən istifadə edə bilmək platforma yaradılmalıdır. Müdafiə naziri bu məqsədlə helikopter daşıyan gəminin təyyarə daşıyan gəmiyə çevrilməsi üçün işlərin başladığını bildirib.

Qeyd edək ki, Şimali Koreyanın intensiv raket sınaqları Yaponiya və Cənubi Koreyada narahatlıq yaradıb.

