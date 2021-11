Ağsu rayonunda ikimərtəbəli evdə yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, rayonun Xanbulaq kəndində ümumi sahəsi 200 m² (hər mərtəbəsi 100 m², ikinci mərtəbəsi aynabəndən ibarət) olan ikimərtəbəli evin dam örtüyü və ikinci mərtəbəsinin yanar konstruksiyaları 100 m² sahədə, birinci mərtəbəsinin tavanı 35 m² sahədə yanıb.

Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb.

