Ceyhun Bayramov tacikistanlı həmkarı ilə görüşüb

Parisə işgüzar səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Tacikistan Respublikası xarici işlər naziri Sirociddin Muhriddin ilə görüşüb.

Xarixci İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, nazirlər ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyi, habelə regiondakı cari vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Görüş zamanı tərəflər, habelə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.



Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub.

