“S-400 müdafiə sistemlərinin bəzi hissələrinin Türkiyədə istehsalı üçün Ankaraya texnologiya transferinə başlamışıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Rosoboronoexport şirkətinin Baş direktoru Aleksandr Mixeyev belə açıqlama verib. O bilidirib ki, razılaşmada bəzi parçaların Türkiyədə istehsal olunacağı qeyd olunmuşdu. Artıq bu əməkdaşlıq başlayıb.

Mixeyev bu parçaların hansılar olduğu barədə isə açıqlama verməyib.

