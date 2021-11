Polşada keçirilən fiqurlu konkisürmə üzrə beynəlxalq turnirdə bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ABŞ-ı təmsil edən cütlük - Çelsi Lyu və Denni O Şi öz çıxışlarını yerinə yerinə yetirərkən yıxılıblar.

Nəticədə hər iki idmançı xəstəxanaya yerləşdirilib. Huşunu itirən Lyuya beyin silkələnməsi diaqnozu qoyulub. O Şinin başına isə bir neçə tikiş atılıb.

