Çempionlar Liqası: Bu günə 8 matç var

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində V tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə E, F, G və H qruplarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi, V tur

23 noyabr

E qrupu

21:45. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Bavariya" (Almaniya)

00:00. "Barselona" (İspaniya) - "Benfika" (Portuqaliya)

Xal durumu: "Bavariya" - 12, "Barselona" - 6, "Benfika" - 4, "Dinamo" - 1.

F qrupu

21:45. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə)

00:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Atalanta" (İtaliya)

Xal durumu: "Mançester Yunayted" - 7, "Vilyarreal" - 7, "Atalanta" - 5, "Yanq Boyz" - 3.

G qrupu

00:00. "Lill" (Fransa) - "Zaltsburq" (Avstriya)

00:00. "Sevilya" (İspaniya) - "Volfsburq" (Almaniya)

Xal durumu: "Zaltsburq" - 7, "Lill" - 5, "Volfsburq" - 5, "Sevilya" - 3.

H qrupu

00:00. "Malmö" (İsveç) - "Zenit" (Rusiya)

00:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Yuventus" (İtaliya)

Xal durumu: "Yuventus" - 12, "Çelsi" - 9, "Zenit" - 3, "Malmö" - 0.

Qeyd edək ki, hələlik "Bavariya" və "Yuventus"la yanaşı, İngiltərənin "Liverpul" və Niderlandın "Ayaks" klublarının da pley-offa adlaması dəqiqləşib.

