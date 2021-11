“ABŞ Tayvan boğazında əzələ nümayiş etdirir”.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb.

Nazirlik bildirib ki, ABŞ-ın Tayvan boğazında əzələ oynatması, odla oynamaqdır: “ABŞ bu oyunları dayandırmalıdır”.

