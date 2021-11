Erməni əsgərlər güllə oğurlamaq üçün postu tərk edirlər - Ara Zöhrabyan​

"O gün eşitdik ki, bizim əsgər Azərbaycan əsgərinin papağını geyinib güllə oğurlamağa cəhd edib, yəni bizim əsgərin güllə problemi var, bu çox aydındır. Bu şəraitdə bir dünya dövləti formalaşmalıdırmaq mümkün deyil".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı "Oyanış" partiyasının lideri, "Azadlıq Hərəkatı"nın üzvü Ara Zöhrabyan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə,hazırda dövlət hakimiyyətin hərəkətsizliyin təşvişini yaşayır.

"Biz sadəcə olaraq insanları ayılmağa çağırırıq və onlara deyirik ki, nəhayət ayılsınlar.Çaxnaşma salmaqla buna nail ola bilmərik. Hər şey kökdən dəyişilməlidir" deyə Zöhrabyan qeyd edib.

