Kolumbiyanın Samanieqo şəhərində keçirilən əməliyyat zamanı 10 ton narkotik vasitə ələ keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident İvan Duku açıqlama verib. Məlumata görə, narkotik vasitələr ELN qruplaşmasına aiddir.Bu son illərdə miqdarına görə ələ keçirilən ən böyük əməliyyatdır. Axtarışlarda yüzlərlə polis iştirak edib. Məlumata görə, narkotik vasitələr yaxın günlərdə satışa çıxarılmalı idi.

