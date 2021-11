Onlayn dərs zamanı rəzillik: Cinsi dəyişiklik mövzusunda... - Hamı ŞOKA DÜŞDÜ

Rusiyada onlayn biologiya dərsi zamanı qalmaqal baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 6-cı sinif şagirdlərinin “İnsan orqanizmində cinsi dəyişiklik” mövuzundakı dərsi zamanı naməlum şəxs ümumi qrupa qoşularaq kamera qarşısında soyunub. Müəllim dərhal hərəkətə keçərək, həmin şəxsin profilini blok edib. Nəticədə naməlum şəxsin əxlaqsız davranışlarını nümayişi dayanıb. Məlum olub ki, dərs zamanı şagirdlərdən biri canlı yayımın linkini sosial şəbəkələrdəki abunə olduğu qruplardan birinə atıb.

Nəticədə qrupdakı yaşca böyük istifadəçilərdən biri dərsə qoşularaq kamera qarşısında soyunub. Həmin şəxsin axtarışları davam edir.

