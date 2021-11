AFFA-nın futzal üzrə koordinatoru Zaur Hacı-Məhərrəmov növbəti dəfə təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində Rusiyanın “Zenit” və İngiltərənin "Çelsi" komandaları arasında keçiriləcək VI tur matçında UEFA nümayəndəsi olacaq.

Qeyd edək ki, matç dekabrın 8-də Sankt-Peterburq şəhərindəki “Gazprom Arena”da baş tutacaq.

