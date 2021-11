Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Davit Tonoyan iki ay həbsdə qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tonoyanın vəkili Sergey Ovannisyan məlumat verib.

Xatırladaq ki, Tonoyan sentyabrın 30-dan həbsdədir. O, külli miqdarda pul mənimsəməkdə ittiham olunur.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ



