Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Azərbaycanın Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-polkovnik Elçin Quliyevə və müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənova başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığında türkiyəli nazir Qaraheybətdə həlak olan hərbçilərə Allahdan rəhmət, yaralılara isə şəfa diləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.