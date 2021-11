İsrailin Azərbaycandakı səfiri Xızı faciəsi ilə bağlı başsağlığı verdi

İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik Xızı rayonunda baş verən helikopter qəzası və dünyasını dəyişən hərbçilərlə bağlı Azərbaycan xaqlına başsağlığı ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bununla bağlı “Twitter” hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir:

"Xızıda baş verən faicəvi qəzası ilə bağlı dərin kədər hissi keçirdik. Düşüncə və dualarımız hadisə qurbanlarının ailələri ilədir. Azərbaycan xalqına və hökumətinə başsağlığı verir, yaralılara tezliklə sağalmalarını arzulayırıq.

Allah rəhmət eləsin".

