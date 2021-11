Noyabrın son günü 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızı rayonu ərazisində yerləşən "Qaraheybət” aviasiya poliqonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb.

Yaralılardan biri, kapitan Ramin Ramiz oğlu Ədilovun valideynləri ilə görüşdük .

Vətən Müharibəsinin iştirakçıları olan Ramiz müəllim və Məlahət xanım APA TV-yə danışıblar.

