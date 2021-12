İngiltərə Premyer Liqasının XIII tur matçı 12-ci dəqiqədə dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Uotford" və "Çelsi" komandaları arasında keçirilən matçda azarkeşlərdən birinin infarkt keçirib. bu səbəbdən qarşılaşma dayandırılıb.

Qeyd edək ki, hadisədən bir müddət sonra qarşılaşma davam edib və "Çelsi" "Uotford"u 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.