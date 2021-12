Silah anbarı bombalandı: Çox sayda İHA MƏHV OLDU

Yəmənin Sana və Sada bölgələrində üsyançı Husi silahlılarına məxsus silah anbarları bombalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, koalisiya qüvvələrinin hücumu nəticəsində bir sıra silahlar məhv edilib. Onların arasında ballistik raketlər, pilotsuz uçuş aparatları və digər hərbi texnikalar olub. Tələfat barədə məlumat yoxdur. Husilər hücumla bağlı açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, Husi üsyanaçılarının ballistik raket hücumlarından sonra koalisiya qüvvələri də üsyançılara qarşı hücumları intensivləşdirib.

