Qiyamət günü yaxınlaşır? - "Dünyanın qara qutusu"nun inşasına başlandı / FOTOLAR

Tasmaniyada dünyanın sonuna şahidi olması üçün xüsusi tikilinin inşasına başlanılıb.

Metbuat.az bildirir ki, "Dünyanın qara qutusu" olaraq adlandırılan layihə günəş enerjisi ilə işləyən xüsusi sabit disklər yerləşdirilib. Bu disklərin hər biri planetimizin qarşılaşacağı ən təhlükəli problemlərlə bağlı real vaxt rejimində olan elmi yeniliklər və təhlillərlə dolacaq. Beləcə, bu kimi vacib dataları gələcək nəsillərə ötürmək üçün özündə təhlükəsiz şəkildə saxlayacaq.

Toplanılan məlumatlara quru və dəniz temperaturu, okean suyunun turşlaşması, atmosfer qazları, növlərin yox olması, torpaqdan istifadədəki dəyişikliklər, həmçinin dünya əhalisinin sayı, hərbi xərclər və enerji istehlakı daxildir.

Layihə Tasmaniya Universitetinin tədqiqatçıları, Clemenger BBDO marketinq agentliyi və The Glue Society-nin birgə əməkdaşlığı ilə hazırlanır.



Clemenger BBDO-nun icraçı direktoru Jim Curtis: "Əgər dünya iqlim dəyişikliyi nəticəsində dağılacaqsa, bu sarsılmaz qeydiyyat cihazı hamı üçün orada qalacaq".

Dizayn olaraq, müəyyən mənada Norveçin məşhur “Qiyamət anbarı”nın brutalist görüntüsünü xatırladan bu nəhəng polad qutu əslində bir növ tamamlayıcı məqsədə xidmət edir desək, yanılmarıq. Qeyd edək ki, "Svalbard Qlobal Toxum Anbarı" dünyanın bütün bitki toxumlarını bir anbarda saxlayaraq qorumağı hədəfləyən layihədir. Ağlınıza gələ biləcək istənilən növ bitki toxumları hazırda anbarda qorunur. Bu səbəbdən, onu çox zaman "Qiyamət anbarı" kimi də adlandırırlar. Norveçin Longyearbyen şəhərində yerləşən tikili 2008-ci ildə açılmışdır.

Bu layihə ilə bağlı çox sayda iddilar ortaya atılmışdı. Məsələn, amerikalı jurnalist F.William Engdahl 2007-ci ildə yayımladığı "Ölüm toxumları" kitabında Şpitsbergen adasının buzlaqları altında "dünyanı iqtisadi və genetik olaraq ələ keçirmə planları"nın formalaşdığını iddia edir.

Bundan əlavə, Rokfeller Fondunun bu toxum anbarının daimi donorları arasında olması da bəzi şayiələrin yaranmasına səbəb olub. Bütün insanların anbardan faydalana bilməyəcəyi kimi fikirlər irəli sürülüb. Elə mübahisəli məsələlərdən biri də mümkün fəlakətlərdən sonra hansı insanlara toxumların veriləcəyidir.

Sözsüz ki, "Qara qutu" layihəsi haqqında da fərziyyələr kifayət qədərdir. "Qara qutu"nun yaradıcıları isə onun məqsədinin bir hissəsinin bəşəriyyəti apokaliptik ssenarilərdən uzaqlaşdırmağa kömək etmək olduğunu söyləyirlər. Onların sözlərinə görə, qutunun mövcudluğu bugünkü cəmiyyəti iqlim və ətraf-mühit kimi mövzularda daha düşünülmüş və məsuliyyətli hərəkət etməyə təşviq edəcək.

"Qara qutun"un yaxın 30-50 il üçün kifayət qədər məlumat saxlama qabiliyyətinə malik olduğu bildirilir. Hazırda onun yaddaş tutumunun daha da artırılması istiqamətində işlər aparılır. Tikilinin inşası isə növbəti ilə tamamlanacaq.



