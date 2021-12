“Qalatasaray”ın qapıçısı Fernando Muslera bu mövsüm forma geyinə bilməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun yaydığı məlumata görə, təcrübəli qapıçı Türkiyə Super Liqasının XVI turunda “Sivasspor”la (0:1) səfər matçında ağır zədə alıb.

Bu üzdən 84-cü dəqiqədə əvəzlənən Uruqvay millisinin qolkiperinin sol diz iç yan bağlarında yırtıq aşkarlanıb. Həmçinin ön çarpaz bağları da xəsarət alıb. Bu səbəbdən Musleranın mövsümü başa vurduğu açıqlanıb.





