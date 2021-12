Ağstafada 23 yaşlı gənc 20 yaşlı dayısı oğlunu bıçaqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəxsi münasibətlər zəmnində baş verib.

Belə ki, 1998-ci il təvəllüdlü Əli Əsgərov dayısı oğlu 2001-ci il təvəllüdlü Çingiz Vəlizadəni bıçaqla qətlə yetirib.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən şəxs saxlanılıb.

