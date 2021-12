Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri Yəməni bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumun hədəfində Husi üsyançılarının Sana şəhərindəki mövqeləri olub. Məlumata görə, hücumlar PUA-larla həyata keçirilib. Hücum zamanı sakinlərə bölgədən uzaq durmaq barədə çağırış edilib.

Husi üsyançıların hücumla bağlı açıqlama verməyib. Tələfat barədə məlumat yoxdur.

