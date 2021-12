Prezidentdən yeni təyinatlar - SİYAHI

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin və sədrlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncam Məhkəmə-Hüquq Şurasının təkliflərini nəzərə alaraq imzalanıb.

1. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri və sədrləri təyin edilsinlər:

Zamiq Xudaverdi oğlu Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilsin;

Tural Ziyat oğlu Haqverdiyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilsin;

Daşqın Yaqub oğlu Səfərov Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilsin;

Mehdi Ədalət oğlu Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilsin;

Babək Natiq oğlu Qasımov Ağsu Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilsin;

Tərlan Vaqif oğlu Nüsrətov Cəbrayıl Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilsin.

2. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:

ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Hüseynov Telman Qulaməli oğlu

Məmmədov Əli İrfan oğlu

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Ələkbərli Roman Nəriman oğlu

Əliyev Nural Turab oğlu

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Məmmədov Müşfiq Vaqif oğlu

Musayev Aqil Əlisa oğlu

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Məmmədov Bilal Mahir oğlu

Mirzəyev Nahid Namiq oğlu

inzibati məhkəmələr üzrə:

Bakı İnzibati Məhkəməsi

Əliyev Elvin Əhəd oğlu

Mədətli Fərid İlham oğlu

Şirvan İnzibati Məhkəməsi

Həsənov Samir Firdusi oğlu

kommersiya məhkəmələri üzrə:

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi

Hüseynov Elnur Heydər oğlu

Bakı Kommersiya Məhkəməsi

Əliyeva Leyla Rauf qızı

Şirvan Kommersiya Məhkəməsi

Cabbarov İlqar Hidayət oğlu

hərbi məhkəmələr üzrə:

Gəncə Hərbi Məhkəməsi

Hüseynli Nurəddin Nizami oğlu

Muxtarov Kamran Nüsrət oğlu

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi

Səfərəliyeva Gülnar Xanlar qızı

Şərur Rayon Məhkəməsi

Qarayev Seymur Əlfəddin oğlu

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

Abbasova Günel Məhərrəm qızı

Əliyev İlkin Əli oğlu

Əmirəliyev Fərid Mübariz oğlu

Hətəmzadə Fərid Eldar oğlu

Nəbizadə Nigar Xeyrulla qızı

Rüstəmli Məhəmməd Əli oğlu

Tağıyev Vüsal Adıgözəl oğlu

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

Abbasova Əminə Rauf qızı

Əliyev Şəhriyar İbrahim oğlu

Həsənova Aygün Namiq qızı

Rəhimli Lalə Elxan qızı

Zamanlı Pərviz Mirsiyaf oğlu

Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi

Bəhrəmzadə Sabit Xanlar oğlu

Hüseynli Hüseyn İnanc oğlu

Xəzri Ramilə Həşim qızı

Məmmədli Emin İlham oğlu

Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi

Əhmədova Gülnar İnqilab qızı

Həşimova Günay Rövşən qızı

Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi

Ədilova Solmaz İmran qızı

Kamranov Hafiz Eldar oğlu

Novruzova Aytən Nazim qızı

Nuriyeva Səbinə Vidadi qızı

Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

Cəfərov Səməd Fəxrəddin oğlu

Hüseynov Elməddin Mirpaşa oğlu

Xəlilov Ramin Adilxan oğlu

Musayeva Cəmilə Ceyhun qızı

Mustafayeva Solmaz Rafael qızı

Tağıyev Ceyhun Əlikram oğlu

Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi

Əhmədova Həqiqət Mülazim qızı

Mehdiyev Nəriman Hüseynqulu oğlu

Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

Paşayeva Adilə Adil qızı

Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi

Qafarova Rəna Nazim qızı

Rüstəmli İlkin Şahin oğlu

Süleymanova Şəhla Ənvər qızı

Şükürova Ülviyyə Sahib qızı

Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

Məmmədov Tural Nurulla oğlu

Miriyeva Səlimə Miri qızı

Rzayeva Nərminə Cahangir qızı

Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi

Axundova Günay Təyar qızı

Cavadzadə Rəşad Bəylər oğlu

Daşdəmirov Rauf Məhərrəməli oğlu

Əkbərli Günel Bəkir qızı

Əyyubov Fərid İlham oğlu

Hacıyev Vahid Məcid oğlu

Məmmədli Orxan Qədir oğlu

Məmmədov Murad Akif oğlu

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Ağdaş Rayon Məhkəməsi

Əliyev Nizam Mubariz oğlu

Bərdə Rayon Məhkəməsi

Əbilov Qamət Mehman oğlu

Biləsuvar Rayon Məhkəməsi

Əhmədov Pərviz Tərlan oğlu

Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsi

Hüseynov Zaur Nazim oğlu

İmanov Zaman Şakir oğlu

Qocayev Tural Şəmsi oğlu

Gəncə şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi

Hüseynov Kənan Zakir oğlu

Goranboy Rayon Məhkəməsi

Ələkbərov Tural Mehman oğlu

Göygöl Rayon Məhkəməsi

Kərimov Əyyub Vaqif oğlu

Xaçmaz Rayon Məhkəməsi

Sadıqov Anar Böyükkişi oğlu

Quba Rayon Məhkəməsi

Həsənov Rahim Təşəkkül oğlu

Lənkəran Rayon Məhkəməsi

Məmmədov Rəşad Azad oğlu

Məmmədov Toğrul Məhəmməd oğlu

Masallı Rayon Məhkəməsi

Bəhmənov Habil Xanoğlan oğlu

Səlimov Ayaz Aydın oğlu

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

Abdullayev Emin Ağamusa oğlu

Behbudova Aynur Mirzalı qızı

Ələkbərov Əfqan Qəzənfər oğlu

Hacıyev Zaur Arif oğlu

Qoşqarlı Rəşad Nizami oğlu

Tanrıverdiyeva Günel Cəbrayıl qızı

Şəki Rayon Məhkəməsi

Hacıyev Pərviz Vaqif oğlu

Şəmkir Rayon Məhkəməsi

Mustafayev Rəşad Mustafa oğlu

Tovuz Rayon Məhkəməsi

Hünmətov Zaur Adil oğlu

Zaqatala Rayon Məhkəməsi

Həsənov Tural Həsən oğlu.

3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

