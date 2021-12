Rusiyanın Xalq artisti Vadim Lobanov 81 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lobanovun ölümünü kafedra müdiri işlədiyi Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin (SPbDU) mətbuat xidməti təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Lobanov teatrda 140-dan, kinoda isə 70-dən çox rola çəkilib. Eyni zamanda, yüzlərlə sənədli filmi səsləndirib, xarici filmlərin dublyajında iştirak edib.

