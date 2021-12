Rəvan Qarayev bağ evində 2 minlik tovuzquşu saxlayır - VİDEO

Müğənni Rəvan Qarayev "Həmin Zaur" verilişinə qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Zaur Kamalın suallarını cavablandıran sənətçi həmkarı Talıb Tale ilə bir zamanlar kirayədə yaşadığını deyib:"3-4 il bir evdə qalmışıq. Münasibətimiz çox yaxşı idi. Talıbdan var ki? O mənim ürəyimdir. Onunla Qara Qarayev ərasizində kirayədə qalmışıq. O zamanlar talıb kompüterə böyük maraq göstərirdi".

Daha sonra şəxsi həyatlı ilə bağlı sualları da cavablandıran Rəvan bağ evində 2 min manatlıq tovuzquşu saxladığını bildirib.

Ətraflı videoda:

