Keçmiş deputatlığa namizəd, AMİP fəalı Nigar Əlicanlı özünü öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə lent.az-a N.Əlicanlının yaxınları xəbər verib.

Məlumata görə, onun özünə qəsd etməsinin səbəbləri hələlik məlum deyil.

Qeyd edək ki, N.Əlicanlı AMİP-in fəal üzvlərindən olub. O, bir neçə dəfə Qax rayonundan deputatlığa namizəd olmuşdu.

