Bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyevin Şuşada görüşüb söhbətləşdiyi 4 yaşlı Asif İctimai Televiziyaya danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezidentlə görüşdən sevindiyini deyən Asif hisslərini bölüşüb.

Həmin videonu təqdim edirik:

