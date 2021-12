"Azərbaycan gəncləri gedib Qarabağda işləməlidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu deputat Aqil Abbas deyib:

"Bu, 10 minə qədər işçi qüvvəsi deməkdir. Azərbaycan gənci Qarabağda döyüşüb, qazi olub, şəhid olub. Bu gənclər indi də o tikinti işlərində iştirak edə bilərlər. Bütün tələbələr oraya könüllü gedib, o işlərdə iştirak edə bilər. Onlar pul da istəməyəcəklər. Müharibəyə gedənlər pul istədilər, ölməyə gedəndə pul istədilər?Yox. Tikməyə gedəndə də pul istəməyəcək".

