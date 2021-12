Britaniyalı həkimlər orqanizmdə D vitamini çatışmazlığının əsas əlamətlərindən danışıblar.

Metbuat.az trend-ə istinadla bildirir ki, bu vitaminin çatışmazlığına sümük ağrısı ilə yanaşı, bədən zəifliyi də işarə edə bilər. Həkimlər D vitamini çatışmazlığının ürək və ya xərçəngdən ölüm riskinin artması ilə əlaqəli olduğunu vurğulayıblar.



Mütəxəssislər bu vitamini qəbul etməzdən əvvəl həkimə müraciət etməyi məsləhət görüblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.