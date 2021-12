Paris Sen-Jermenin (PSJ) argentinalı ulduzu Lionel Messi Mayamidəki dəbdəbəli evinin qiymətini qaldırıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən məlumatına görə, 600 milyon dollar sərvəti olan futbolçu, evinin qiymətini 7 milyon dollardan 7.9 milyon dollara qədər artırıb.

Messi 2 ay əvvəl bu evi satışa çıxarmışdı, amma sonradan fikrini dəyişmişdi. İndi isə yenidən satmaq qərarına gəlib.

Qeyd edək ki, məşhur futbolçu 2019-cu ildə bu evi 5 milyon dollara almışdı.

