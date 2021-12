Malayziyada ər arvadı darıxmasın deyə düz üç qadınla ailə qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vəli adlı şəxs gününün çox hissəsini işdə keçirdiyi üçün onun həyat yoldaşı evdə çox darıxırmış.Məhz bu şikayətlərdən sonra Vəli nə az nə çox üç qadınla evlənib. Vəlinin həyat yoldaşı da ərinin bu addımından olduqca məmnun olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, dördüncü dəfə evlənən Vəlinin ilk nikahından 7 yaşlı qızı və 4 yaşlı oğlu var.

