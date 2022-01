"Liverpul"un baş məşqçisi Yurgen Klopp koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Alman mütəxəssis İngiltərə çempionatının 20-ci turu çərçivəsində keçiriləcək "Liverpul" - "Çelsi" oyununu buraxmalı olacaq. Onu köməkçisi Pepeyn Leynders əvəz edəcək.

Qeyd edək ki, "Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasında 3-cü pillədə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.