Fransanın “Monako” futbol klubunun rəhbərliyi baş məşqçi Niko Kovaçı istefaya göndərmək qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti bildirib.

Bildirilib ki, "Monako" yaxın vaxtlarda yeni baş məşqçisinin adını açıqlayacaq.

"Monako" komandası 19 oyunda 29 xal toplayaraq Fransa çempionatının cədvəlində altıncı yerdədir.

