Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirən Taliban kəşfiyyatı alkoqol içkisinin istehsalı və ixracı ilə bağlı əməliyyatlar keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, axtarış tədbirlərindən sonra 3 ton alkoqollu içki Kabildə bir kanala boşaldılıb.

Xatırladaq ki, Taliban qüvvələri 2021-ci ilin 15 Avqust tarixində Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirib.

