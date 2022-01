Nizami Rayon Mühafizə İdarəsinin rəis müavini, polkovnik-leytenant Elşad Rəcəbov qəfildən vəfat edib.

Metbuat.az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər baş verib.

Məlumatda bildirilir ki, 45 yaşlı polkovnik-leytenant bu gün səhər tezdən özünü pis hiss etdiyi üçün həkim müayinəsinə gedib və orada da dünyasını dəyişib.

Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, dekabrın 27-də Nizami Rayon Polis İdarəsinin daha bir əməkdaşı qəfildən vəfat edib.

