Hazırda bütün Qazaxıstanda iğtişaşlarda iştirak etmiş 5135 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Daxili İşlər naziri vəzifələrini icra edən Yerlan Turqumbayev deyib.



Almatıdakı vəziyyətdən danışan Turqumbayev bildirib ki, toplaşanlar heç bir tələb irəli sürməyib və danışıqlara getməyib: "Dövlət məmurlarına qarşı zor tətbiq etmə, xuliqanlıq, adam öldürmə, o cümlədən quldurluq və oğurluq faktları üzrə 125 ibtidai istintaq başlanılıb. 5 mindən çox adam saxlanılıb".

