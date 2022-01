Qarabağdakı sülhməramlılarının komandanı yenə DƏYİŞDİ

Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı qüvvələrinin komandanı yenə dəyişib.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, Qarabağdakı sülhməramlı qüvvələrə general-mayor Andrey Volkov rəhbərlik edəcək.

A. Volkov hazırda Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Cənub Hərbi Dairəsinin Radiasiya, Kimya və Bioloji Müdafiə qoşunlarının rəisidir.

Qeyd edək ki, bu, son bir il 2 ay ərzində 4-cü komandan dəyişikliyidir. İlk komandanı Rüstəm Muradov, ardınca general-mayor Mixail Kosobokov yerinə yetirib. Daha sonra bu vəzifəyə Gennadi Anaşkin təyin olunub.

Andrey Volkov



