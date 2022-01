2022-ci il ərzində Azərbaycana gətiriləcək vaksinlərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyin məlumatında qeyd edilir ki, təsdiq olunmuş müqaviləyə əsasən, bu il ölkəyə ümumilikdə 3 280 000 doza vaksinin gətirilməsi nəzərdə tutulub.



Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə vaksinasiyada “Coronavac”, “Sputnik V” və “Pfizer” vaksinlərindən istifadə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.