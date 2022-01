İngiltərənin Nortqemptonşir bölgəsində sürət qatarı üçün yolun çəkilişi zamanı tarixi qalıqlar üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qazıntı zamanı Roma dövrünə aid qəsəbə tapılıb. Ətrafda aparılan axtarışlar zamanı 300 ədəd metal pul, tarixi qablar, qızıldan əşyalar və makiyaj alətləri tapılıb. Ərazidə 10 metr genişliyi olan yol da tapılıb.

Ehtimal edilir ki, bu yoldan ticarətçilərin at arabaları keçib. Tarixi qəsəbənin dəqiq yeri soyğunçulardan mühafizə etmək üçün açıqlanmır.

