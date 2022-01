İranın boks üzrə yerli çempionu Məhəmməd Cavad Vəfayi-Saniyə ölüm cəzası verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun 2019-cu ilin etirazlarında oynadığı rol olub. O, hökumət binalarının yandırılması və dağıdılmasında təqsirli bilinib.

Artıq sosial şəbəkələrdə iranlı idmançıya dəstək məqsədi ilə #savemohammadjavad haştaqı yaradılıb.

