“Hələ ki, vəziyyət nəzarət altındadır, qapanmalara ehtiyac yoxdur. Yoluxmaların gedişatı hansı addımların atılmalı olduğunu göstərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri səhiyyə naziri Teymur Musayev söyləyib.

Nazir qeyd edib ki, artıq Azərbaycanda da koronavirusun Omicron ştamı geniş yayılmaqdadır. Digər ştamlardan fərqli olaraq, onun yoluxduruculuğu daha yüksəkdir. Hazırda bununla bağlı rəqəmlər artmaqdadır. Hər kəs maska rejiminə, sosial məsafə qaydalarına riayət etməlidir”.

