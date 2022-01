"Neftçi" klubu yeni transferi İvan Brkiçı təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 27 yaşlı qapıçının təqdimatı paytaxt təmsilçisinin rəsmi televiziyasında gerçəkləşib.

Xorvatiyalı qolkiperlə müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, "Neftçi" Brkiçə qədər Azər Salahlı, Eddi İsrafilov və Gilyerme Patonu heyətinə qatıb.

